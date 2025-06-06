Банки РФ уменьшат ставки по рыночной ипотеке на фоне понижения ключевой ставки

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Российские банки уменьшат ставки по рыночной ипотеке из-за понижения ключевой ставки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы Сбера и ВТБ.

"Снижение ключевой ставки Банком России создает возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам. С 10 июня банк снижает ставки по рыночной ипотеке", – заявили в Сбербанке.

Предполагается, что ставки снизятся от 2 до 3,5 процентного пункта – на 2 пункта для клиентов с первоначальным взносом до 50% включительно и на 2,5 пункта при взносе свыше 50%. Дополнительный процентный пункт можно снизить за счет покупки финансового продукта через сервис продажи новостроек "Домклик".

"С учетом всех доступных дисконтов минимальная ставка по рыночной ипотеке составит 22,4% на первичное жилье, 22,8% – на вторичное, и 23,8% – по программе "Строительство жилого дома", – объяснили в пресс-службе компании.

Аналогичное снижение на 2 процентных пункта ждет и потребительские кредиты, но лишь с 10 июня. При этом снижаться будут и ставки по вкладам. С 11-го числа вклады "Лучший %" и "СберВклад" потеряют по 1 процентному пункту на всех сроках до 19% годовых.

При этом клиенты финансовой организации еще могут успеть открыть вклады по текущим условиям. Кроме того, с 24 июня будут снижены максимальные ставки по накопительным счетам – с 18 до 16%.

В пресс-службе ВТБ объяснили, что ключевая ставка снизилась впервые за почти 3 года, поэтому и доходность по среднесрочным и долгосрочным вкладам продолжит сокращаться. Вместе с тем короткие депозиты станут более привлекательными, а борьба банков за вкладчиков усилится на сроках до полугода.

"Население продолжит аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте для сбережений. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции", – добавили в ВТБ.

Но говорить об изменении этого тренда пока преждевременно, так как ставки по вкладам остаются на двузначном уровне, позволяя наращивать сбережения такими темпами, чтобы опережать инфляцию.

По версии финансовой организации, отложенный спрос начнет проявляться лишь в случае серьезного снижения ключевой ставки. Например, до 14–15% годовых. При этом ВТБ продолжит следить за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений по сберегательным продуктам.

В банке уверены, что даже с такой ключевой ставкой стоимость кредитов останется слишком высокой, поэтому до "кредитного ренессанса" еще далеко. Организация пока не готова рассказать о новых параметрах кредитных продуктов – окончательные решения будут объявлены позже, после анализа ситуации и действий конкурентов.

6 июня российский Центробанк понизил ключевую ставку до 20% годовых. В регуляторе отмечали, что инфляционное давление продолжает уменьшаться, а экономика страны постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. Предполагается, что годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сильнее всего от высокой инфляции страдают люди с низким доходом. Дело в том, что значительная часть их бюджета уходит на продукты питания, а их стоимость, в свою очередь, в последнее время растет быстрее, чем потребительские цены в целом.