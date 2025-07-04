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04 июля, 12:30

Экономика

Росстат зафиксировал замедление инфляции в России

Росстат зафиксировал замедление инфляции в России

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Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Росстата, с начала года рост цен составил 3,76%. Особенно заметное замедление наблюдается в последние два месяца: только в июне индекс вырос менее чем на 0,2%.

За прошедшую неделю сильнее всего подешевели сезонные продукты: огурцы – на 4,7%, капуста и помидоры – на 4,3%, яйца – на 1,3%. В то же время некоторые товары подорожали. В первую очередь – морковь, рост цен на которую составил 4,6%. Свекла подорожала на 3%, яблоки – на 1,5%, а популярная мазь "Левомеколь" – на 1,3%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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