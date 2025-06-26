ФАС начала проверку резкого роста цен на рыбу

Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на рыбу. Запросы направлены почти 40 добывающим компаниям. Поводом для вмешательства стали сообщения из Хабаровска и Сахалина: несмотря на начало рыболовного сезона, стоимость горбуши и другой рыбы на местах выросла в несколько раз.

Если раньше рыба среднего размера стоила 100–150 рублей за штуку, сейчас цена достигла 700 рублей. Такое резкое подорожание вызвало вопросы у регулятора, особенно на фоне того, что основная добыча ведется именно в этом регионе.

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