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26 июня, 12:15

Экономика

ФАС начала проверку резкого роста цен на рыбу

ФАС начала проверку резкого роста цен на рыбу

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Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на рыбу. Запросы направлены почти 40 добывающим компаниям. Поводом для вмешательства стали сообщения из Хабаровска и Сахалина: несмотря на начало рыболовного сезона, стоимость горбуши и другой рыбы на местах выросла в несколько раз.

Если раньше рыба среднего размера стоила 100–150 рублей за штуку, сейчас цена достигла 700 рублей. Такое резкое подорожание вызвало вопросы у регулятора, особенно на фоне того, что основная добыча ведется именно в этом регионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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