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20 июня, 14:45

Экономика

Ракова рассказала, какие профессии наиболее востребованы в Москве

Ракова рассказала, какие профессии наиболее востребованы в Москве

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Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова дала интервью на полях ПМЭФ-2025. Она рассказала, что в столице отмечается низкий уровень безработицы и большой спрос на специалистов рабочих профессий, которые требуют среднего профессионального образования.

По словам Раковой, тренд на таких специалистов наметился еще несколько лет назад не только в России, но и по всему миру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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