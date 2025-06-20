Ракова рассказала, какие профессии наиболее востребованы в Москве

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова дала интервью на полях ПМЭФ-2025. Она рассказала, что в столице отмечается низкий уровень безработицы и большой спрос на специалистов рабочих профессий, которые требуют среднего профессионального образования.

По словам Раковой, тренд на таких специалистов наметился еще несколько лет назад не только в России, но и по всему миру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.