Почти 20 школ искусств реконструируют в Москве до 2030 года

В рамках проекта "Искусство – детям" в Москве реконструируют 19 школ искусств до 2030 года, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, с 2018 года капитальный ремонт прошел в 170 школах искусств. Туда закупили более 13 тысяч музыкальных инструментов и около девяти тысяч единиц технологического оборудования. У учащихся есть возможность демонстрировать свои знания не только на локальных отчетных концертах, но и на международных мероприятиях.

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