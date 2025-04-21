Собянин: еще несколько знаковых объектов будет благоустроено в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще несколько знаковых объектов в ТиНАО будет благоустроено в текущем году. Об этом заявил Сергей Собянин в своем блоге.

По его данным, пять крупных проектов благоустройства реализовали в прошлом году в ТиНАО.

"В этом году возьмем в работу еще несколько знаковых объектов – во Внукове, Щербинке и Филимонковском районе", – написал градоначальник.

В ходе предыдущего сезона специалисты благоустроили парк "Ручеек" во Внукове, где возвели детские и спортивные площадки. В 2025 году аналогичные работы проведут в Центральном парке. В его оформление внесут элементы, которые напоминают об авиации, так как зеленая территория находится рядом с аэропортом.

"На входе в парк со стороны 1-й Рейсовой улицы отдыхающих будет встречать необычный арт-объект в виде арок. Неподалеку обустроим две зоны для тихого отдыха с перголами с парковыми качелями. Возле одной из них разместим арт-объект с кинетическими скульптурами", – перечислил Собянин.

Здесь же появится игровая зона "Аэродром" с пешеходным мостом, горками, лазалками, качелями-гнездами, каруселями, детской канатной дорогой и батутом. Специалисты оснастят площадку современными фонарями, а также уложат травмобезопасное покрытие.

Кроме того, в зоне отдыха со стороны 2-й Рейсовой улицы появятся перголы, скамейки и арт-объект в виде крупного бумажного самолетика. Также на территории парка обновят покрытие дорожек и тропинок, озеленят территорию деревьями и кустарниками, а также проложат веломаршрут.

"В прошлом году в Щербинке в поселке Фабрики имени 1 Мая благоустроили набережную реки Десны на участке от плотины до дома № 50. У воды теперь можно комфортно и с книгой посидеть, и спортом позаниматься. А дети веселятся на игровой площадке", – напомнил мэр.

В текущем году работы продолжат на территории детсада школы № 2083. Воспитанники смогут играть в развивающие игры на свежем воздухе, уверен градоначальник. Такое же благоустройство пройдет на территории двух корпусов детских садов школы № 2120 в Филимонковском районе, на улицах Атласова и Никитина.

"Заменим покрытие проездов, тротуаров и площадок, разместим современное оборудование для игр", – добавил Собянин.

Каждый год в ТиНАО становится все больше благоустроенных территорий для самого разного досуга, и эта работа будет обязательно продолжена, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в текущем году на территории Восточного административного округа Москвы реализуют шесть проектов благоустройства. В частности, рабочие приведут в порядок парк "Янтарная горка", который находится недалеко от районного центра "Место встречи "Янтарь".

Там обновят пешеходные и беговые дорожки с резиновым покрытием, создадут зоны отдыха с лавочками и качелями под навесом и установят площадку с мини-амфитеатром и сценой для мероприятий.

