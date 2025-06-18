Путин проведет на ПМЭФ встречу с главами СМИ из недружественных стран

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Главы информагентств из недружественных стран встретятся с Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России проведет встречу с представителями СМИ в среду, 18 июня. Мероприятие пройдет в формате "вопрос – ответ". В ходе встречи будут обсуждаться актуальные вопросы внутренней и внешней политики, а также ключевые события в мире.

Подобная встреча проходит на ПМЭФ не в первый раз. В прошлом году в ней приняли участие представители Reuters, Киодо, Associated Press (AP), а также DPA, EFE и Agence France-Presse (AFP).

По словам Пескова, журналистов из недружественных стран пригласили на форум, чтобы они получили возможность "из первых рук" понять президента и Россию. Зарубежные журналисты, которые прибывают в РФ, стремятся услышать позицию российского лидера, подчеркнул представитель Кремля.

ПМЭФ стартовал 18 июня. Программа мероприятия предполагает более 150 мероприятий, в числе которых Деловые форумы ШОС и БРИКС и Региональный форум "Деловой двадцатки". Участие в форуме примут представители 140 стран и территорий.

Пленарная сессия с участием Путина ожидается 20 июня. В своем выступлении российский лидер затронет вопросы развития российской экономики и международного экономического сотрудничества.