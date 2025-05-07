Собянин рассказал о профилактике Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду провели предпраздничную профилактику Вечного огня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, профилактика перед Днем Победы является торжественным ритуалом, в котором принимают участие лучшие сотрудники газового хозяйства.

"Священное пламя зажгли 8 мая 1967 года. С этого дня его обслуживают сотрудники Мосгаза. Они ежедневно проверяют горелку и раз в месяц проводят техническое обслуживание", – рассказал Собянин.

Как пояснил глава города, в ходе работ Вечный огонь переносят на временную горелку. При этом пламя остается негасимым, так как переносится с помощью специального факела.

Кроме того, специалисты "Мосгаза" заботятся о Вечном огне в Донецке и трех Огнях памяти на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В этом году в преддверии Дня Победы на них впервые провели торжественную профилактику.

На сайте "Мосгаза" также запущен раздел "Гордимся Победой!", где можно узнать об истории газового хозяйства Москвы в годы войны, ветеранах-фронтовиках, а также о героях СВО. В разделе есть персональные страницы, архивные фото, истории о восстановлении Вечных огней в ДНР и мемориальная "Аллея памяти".

Ранее мемориал воинской славы "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены был обновлен к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты сделали новое золочение букв в названиях городов-героев, городов воинской славы, а также добавили на стелу названия Мариуполя и Мелитополя.

Кроме того, впервые в регионах России одновременно зажгли 80 Вечных огней в рамках акции "Храним огонь Победы". Основной площадкой для торжественного события стал мемориал "Журавли" в Санкт-Петербурге.