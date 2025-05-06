К юбилею Победы в России впервые одновременно зажглись 80 Вечных огней

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Впервые в регионах России одновременно зажгли 80 Вечных огней в рамках акции "Храним огонь Победы". Основной площадкой для торжественного события стал мемориал "Журавли" в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

По словам заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Сергея Хомякова, с каждым годом Вечных огней становится больше. Поддерживать огонь победы в веках является "нашим святым долгом".

"Мы должны воспитывать в наших детях, внуках, правнуках любовь и самоотверженность по отношению к Родине", – отметил Хомяков.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне реализуется проект по переводу свыше 120 мемориалов на сетевой природный газ. Всего в зоне ответственности компании находится более 1,8 тысячи Вечных огней и Огней памяти.

Также в преддверии годовщины Победы сотрудники Московского транспорта раздадут свыше 13,5 тысячи георгиевских лент. Получить символ праздника можно будет с 6 по 9 мая на стойках "Живое общение" на станциях "Дмитровская" и "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, "Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии и других станциях. Также ленты будут раздавать в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной".