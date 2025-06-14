Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 09:30

Город

В районе Внуково начали строить крупный образовательный центр

В районе Внуково начали строить крупный образовательный центр

С 1 сентября в школах сократят объем домашних заданий и проверочных для младшеклассников

В Раменках откроется новый инновационный учебный корпус

Собянин: крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

В России подготовят первый учебник по киберпсихологии

Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня

Ученики средних классов перейдут на новую программу по истории с 1 сентября

Первые патриотические лагеря открылись для столичных школьников

Новости Москвы: 3,5 тысячи москвичей переехали по программе реновации в мае

Собянин: около 44 тыс школьников прошли обучение в столичных предпрофессиональных классах

В районе Внуково стартовало строительство крупного образовательного центра площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Он объединит школу на 1 275 мест и детский сад на 350 воспитанников. Открытие запланировано на 2027 год.

На западе Москвы в районе Раменки завершается строительство четырехэтажного учебного корпуса. Уже 1 сентября за парты здесь сядут более 400 учеников. В здании предусмотрены трансформируемые классы, IT-полигон, медиатека и зоны отдыха.

Всего до конца 2027 года в столице появится более 200 новых школ и детских садов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородстроительствовидеоДмитрий КозачинскийДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика