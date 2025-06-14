В районе Внуково начали строить крупный образовательный центр

В районе Внуково стартовало строительство крупного образовательного центра площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Он объединит школу на 1 275 мест и детский сад на 350 воспитанников. Открытие запланировано на 2027 год.

На западе Москвы в районе Раменки завершается строительство четырехэтажного учебного корпуса. Уже 1 сентября за парты здесь сядут более 400 учеников. В здании предусмотрены трансформируемые классы, IT-полигон, медиатека и зоны отдыха.

Всего до конца 2027 года в столице появится более 200 новых школ и детских садов.

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