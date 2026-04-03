03 апреля, 15:33

политика

Медведев заявил, что РФ должна отказаться от толерантности ко вступлению в ЕС ее соседей

Фото: ТАСС/секретариат зампреда Совбеза РФ

России следует прекратить толерантно относиться ко вступлению в Евросоюз ее стран-соседей, в том числе Украины. Об этом на своей странице в MAX написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что об этом аккуратно заявил и Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда российский лидер подчеркнул, что Москва нормально относится к сотрудничеству Еревана и ЕС, но у Армении не получится быть в двух таможенных объединениях. Таким образом, ей придется выбирать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием к европейским лидерам назвать конкретную дату вступления страны в ЕС. Он активно настаивает на том, чтобы это произошло уже в 2027 году.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что Украина не сможет быстро вступить в состав Евросоюза. Он обратил внимание, что страна должна соответствовать Копенгагенским критериям. Как правило, этот процесс занимает несколько лет.

