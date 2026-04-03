График движения поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" изменится 5 апреля

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится с 00:00 до 10:00 в воскресенье, 5 апреля, из-за модернизации путевой инфраструктуры на станции Савеловская. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба Дептранса.

В частности, интервалы движения электричек на Савеловском направлении увеличатся до часа, а на Белорусском – до 30 минут. Кроме того, некоторые составы проследуют, не останавливаясь на станциях Беговая и Тестовская.

Еще часть вагонов будет следовать укороченными маршрутами: из Одинцова – до Белорусской и обратно, а из Лобни – до Бескудниково, Савеловской и обратно.

При этом на станции Савеловская поезда будут ходить по пути в сторону Одинцово.

"Аэроэкспрессы", в свою очередь, будут ходить укороченными маршрутами от и до Савеловской. В связи с этим для поездок до Шереметьево пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами № 1195 (до терминалов В, С) и 1195D (до терминала D) от станции "Ховрино".

"Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием движения поездов на сайте перевозчика", – добавили в Дептрансе.

Ранее стало известно о корректировке графика движения ряда пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) с 3 апреля. Изменится время отправления и прибытия некоторых составов.

Меры связаны с проведением ремонта платформ на четырех станциях. В частности, работы на Бирюлево-Товарной, Нагатинской и Варшавской будут вестись с 3 апреля по 1 мая по ночам – с 23:50 до 05:20.

