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Во время выступления в бундестаге канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Владимир Путин понимает "только язык силы". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Der Spiegel.

В связи с этим миротворчество якобы тоже требует использования "языка силы", уточнил он и добавил, что именно поэтому Евросоюз подготовил 18-й пакет антироссийских санкций.

Политик считает, что для подлинного и длительного мира на Украине необходимо желание всех сторон, однако, по его мнению, в настоящее время такая ситуация не наблюдается.

Для России приоритетом в урегулировании украинского конфликта является разрешение его глубинных причин, сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москве важно получить "четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО".

При этом сам Путин подчеркнул, что РФ не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся реалий. Президент также напомнил о шести волнах расширения Североатлантического альянса на восток и указал на игнорирование российских интересов по этому вопросу.