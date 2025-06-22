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22 июня, 08:41

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Захарова: у РФ по Украине в приоритете решение коренных причин конфликта

Захарова назвала приоритет РФ в урегулировании конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Для России приоритетом в урегулировании украинского конфликта является разрешение его глубинных причин. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью французскому изданию Journale du Dimanche.

Дипломат подчеркнула, что для России важно получить "четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО".

Кроме того, Москва добивается соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии, добавила Захарова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украине необходимо признать итоги референдумов в четырех новых российских регионах. По его словам, отказ Киева признать результаты референдумов будет означать, что вооруженный конфликт может возобновиться.

Кроме того, глава государства отметил, что урегулирование украинского конфликта должно обеспечить защиту русскоязычных жителей страны и тех граждан Украины, которые хотят развивать отношения с Россией.

Путин заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт с Украиной

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