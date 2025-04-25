ФАС проведет дополнительные проверки производителей сырого молока

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Федеральная антимонопольная служба проводит дополнительные проверки производителей сырого молока, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Мы проверяем рентабельность на рынке молочной продукции. Проанализировали финансово-экономические показатели наиболее крупных производителей", – цитирует его ТАСС.

По словам Шаскольского, в некоторых случаях был выявлен факт повышения отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло вкупе с аномально высоким ростом рентабельности. ФАС посчитала это необоснованным и начала дополнительные проверки, включая антикартельную, против таких предприятий.

"На постоянной основе ведется ценовой мониторинг крупнейших производителей яйца куриного. В настоящее время ценовая ситуация остается стабильной", – добавил Шаскольский.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли предположили, что цены на лимоны в России значительно не вырастут из-за сокращения импорта из Турции. До этого Анкара объявила о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля из-за холодов и для обеспечения нужд собственного рынка. При этом на долю Турции вместе с Узбекистаном приходится две трети от общего импорта лимонов в России.

