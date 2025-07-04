Эксперт рассказал о падении цен на арабику на мировых биржах

Экономический эксперт Евгений Беляков рассказал, что биржевые котировки кофе продолжают снижаться: цена арабики падает уже несколько месяцев подряд. На американских биржах стандартный мешок зеленого кофе сейчас стоит 287 долларов против 370 в начале весны.

Тем не менее этот показатель все еще выше прошлогоднего уровня. Год назад аналогичный мешок стоил 230 долларов. Означает ли это, что капучино и другие напитки станут дешевле? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.