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28 июля, 08:00

Общество

"Активные граждане" создадут ленту фотографий Москвы

"Активные граждане" создадут ленту фотографий Москвы

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Участники проекта "Активный гражданин" смогут создать ленту фотографий Москвы в обновленном разделе "Пульс столицы". Каждый месяц москвичам будут предлагать присылать снимки на определенные темы, посвященные городским мероприятиям, проектам и фестивалям.

Также в тематическом разделе "Выбор москвичей" участники проекта могут публиковать фотографии улиц и объектов, которые появились, изменились или стали лучше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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