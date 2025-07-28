"Активные граждане" создадут ленту фотографий Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" смогут создать ленту фотографий Москвы в обновленном разделе "Пульс столицы". Каждый месяц москвичам будут предлагать присылать снимки на определенные темы, посвященные городским мероприятиям, проектам и фестивалям.

Также в тематическом разделе "Выбор москвичей" участники проекта могут публиковать фотографии улиц и объектов, которые появились, изменились или стали лучше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.