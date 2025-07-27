Врач Дыдымов рассказал, как в жару избежать теплового и солнечного удара

Днем в воскресенье, 27 июля, воздух прогреется до плюс 30 градусов. Врач-терапевт Надирбек Дыдымов предупредил, что в такую погоду жители Москвы и туристы могут быть подвержены тепловому и солнечному ударам.

Для того, чтобы избежать этого, эксперт посоветовал соблюдать несколько рекомендаций. В частности, нужно пить достаточное количество воды и надевать легкую одежду из хлопка и льна. Кроме того, врач посоветовал носить головные уборы, очки, а также использовать солнцезащитные крема.

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