Собянин: в Москве облегчили процедуру получения социальной поддержки

Получать социальную поддержку в Москве стало проще и быстрее. Теперь заявления с портала mos.ru попадают к специалистам за считанные минуты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В единый центр (Социальное казначейство) поступает около 10 тысяч обращений в день. Сотрудники видят данные заявителей в одной ведомственной информационной системе и быстро их обрабатывают, а раньше им приходилось сверять сведения из пяти разных источников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.