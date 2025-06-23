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23 июня, 06:30

Мэр Москвы

Собянин: в Москве облегчили процедуру получения социальной поддержки

Собянин: в Москве облегчили процедуру получения социальной поддержки

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Получать социальную поддержку в Москве стало проще и быстрее. Теперь заявления с портала mos.ru попадают к специалистам за считанные минуты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В единый центр (Социальное казначейство) поступает около 10 тысяч обращений в день. Сотрудники видят данные заявителей в одной ведомственной информационной системе и быстро их обрабатывают, а раньше им приходилось сверять сведения из пяти разных источников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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