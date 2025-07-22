"Активные граждане" проголосуют за площадки проекта "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В "Активном гражданине" стартовала серия голосований, посвященных площадкам проекта "Лето в Москве". Об этом рассказала заммэра города Наталья Сергунина, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

В рамках голосования горожане смогут поделиться мнением о программе мероприятий и об оформлении локаций проекта. Как отметила вице-мэр, "Лето в Москве" объединяет парки, скверы, набережные, бульвары и улицы столицы.

Всего запланировано три этапа голосования. В первом из них горожане смогут высказаться о локациях и событиях Центрального, Северо-Восточного и Южного административных округов. Само голосование доступно по ссылке.

Одна из представленных для оценки площадок Центрального округа располагается в Новослободском парке, где проводятся мастер-классы по гжельской росписи и написанию пейзажных картин, различные игры и выступления музыкальных и театральных коллективов.

Кроме того, в список по Северо-Восточному округу входит локация в парке "Яуза". Там организовывают кинопоказы и спортивные занятия. Среди площадок Южного округа горожанам предложат оценить парк "Долина реки Шмелевки".

"Активные граждане" также помогут разнообразить проект "Книга в городе". Они определят, какие форматы мероприятий им наиболее интересны и с представителями каких профессий они хотели бы пообщаться. Кроме того, москвичи могут предложить кандидатуры выдающихся горожан для участия в публичных мероприятиях.