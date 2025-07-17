Более 220 тыс москвичек приняли участие в проекте "Стану мамой"

Более 220 тысяч москвичек стали участницами проекта "Стану мамой". Это единственная в России программа для поддержки репродуктивного здоровья. С ее помощью почти 6 тысяч пациенток смогли забеременнеть. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа дает возможность пройти тест на фертильность, сдать необходимые анализы и оценить свой репродуктивный потенциал.

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