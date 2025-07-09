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09 июля, 22:30

Общество

Врачи Морозовской больницы впервые в России применили CAR-T терапию для лечения рака

Врачи Морозовской больницы впервые в России применили CAR-T терапию для лечения рака

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Врачи Морозовской детской больницы в Москве первыми в России применили промышленную CAR-T терапию для лечения рака. Эта инновационная технология позволяет иммунной системе пациента находить и уничтожать раковые клетки.

Метод основан на том, что у пациента берут Т-лимфоциты, модифицируют их для распознавания опухоли и возвращают обратно в организм. Первый пациент уже выписан с ремиссией, а у второго – положительная динамика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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