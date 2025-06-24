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24 июня, 22:30

Общество

В России заявили о помехах в выводе на рынок жизненно важных лекарств

В России заявили о помехах в выводе на рынок жизненно важных лекарств

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При создании отечественных аналогов известных препаратов оказалось, что многие оригиналы были чрезмерно защищены. Российским лекарствам сразу отказывали в регистрации. На проблему патентных споров обратил внимание председатель совета директоров "Промомед" Петр Белый.

Кто и как сегодня мешает отечественным компаниям выводить на рынок жизненно важные лекарства? Как защитить интеллектуальную собственность в фармацевтике? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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