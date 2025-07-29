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29 июля, 13:15

Технологии

Онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" восстановлена после сбоя

Онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" восстановлена после сбоя

В "Аэрофлоте" рассказали, как восстанавливают полеты после сбоя системы

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"Аэрофлот" отменил 54 парных рейса после сбоя, вызванного атакой хакеров

Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" восстановлена после массового сбоя и работает в штатном режиме. Задержки и отмены, произошедшие в результате хакерской атаки, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно.

Специалисты отметили, что инфраструктура перевозчика может заработать через несколько дней или неделю. Однако восстановление работоспособности системы может занять и больше времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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