Онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" восстановлена после сбоя

Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" восстановлена после массового сбоя и работает в штатном режиме. Задержки и отмены, произошедшие в результате хакерской атаки, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно.

Специалисты отметили, что инфраструктура перевозчика может заработать через несколько дней или неделю. Однако восстановление работоспособности системы может занять и больше времени.

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