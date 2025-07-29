"Деньги 24": минимум 250 млн руб потерял "Аэрофлот" из-за хакерской атаки

Минимум 250 миллионов рублей потеряла авиакомпания "Аэрофлот" за сутки после хакерской атаки, заявили эксперты. По их оценке, в такую сумму перевозчику обошлись отмены рейсов, если учитывать среднюю стоимость одного билета примерно в 20 тысяч рублей.

При этом из-за затрат на восстановление системы и потенциальные риски перестройки системы логистики ущерб компании может исчисляться миллиардами рублей, подчеркнули аналитики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.