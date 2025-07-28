В Верхней Пышме появится конструкторский центр для создания высокоскоростных поездов

Госэкспертиза одобрила проект конструкторского центра для создания высокоскоростных поездов в Верхней Пышме. Там займутся полным циклом проектирования подвижного состава – от разработки до испытаний.

Опытный образец планируют отправить на тесты уже в 2027 году. Тем временем в Минтрансе сообщили, что строительство первой в стране высокоскоростной магистрали Москва – Петербург с обеих сторон должно начаться 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.