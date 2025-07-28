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28 июля, 22:30

Транспорт

В Верхней Пышме появится конструкторский центр для создания высокоскоростных поездов

В Верхней Пышме появится конструкторский центр для создания высокоскоростных поездов

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Госэкспертиза одобрила проект конструкторского центра для создания высокоскоростных поездов в Верхней Пышме. Там займутся полным циклом проектирования подвижного состава – от разработки до испытаний.

Опытный образец планируют отправить на тесты уже в 2027 году. Тем временем в Минтрансе сообщили, что строительство первой в стране высокоскоростной магистрали Москва – Петербург с обеих сторон должно начаться 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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