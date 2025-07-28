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28 июля, 13:15

Транспорт

Строительство ВСМ от Москвы до Петербурга стартует в сентябре

Строительство ВСМ от Москвы до Петербурга стартует в сентябре

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Строительство ВСМ Москва – Петербург начнется осенью 2025 года

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга стартует в сентябре 2025 года. Составы будут перевозить в 4–5 раз больше пассажиров, а скорость поездки вырастет в два раза по сравнению с обычными поездами.

Маршрут ВСМ пройдет через шесть регионов, в которых проживают около 40 миллионов человек. В частности, из Москвы в Тверь можно будет добраться за 39 минут, из Питера в Великий Новгород – за 29. Всего на пути будет 16 остановок, четыре из них в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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