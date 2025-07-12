Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:10

Транспорт

"Мой район. Новости": новая остановка появилась возле станции метро "Верхние Лихоборы"

"Мой район. Новости": новая остановка появилась возле станции метро "Верхние Лихоборы"

В Москве число аварий с участием электросамокатов и других СИМ снизилось почти на 60%

Владмир Машков рассказал о съемках фильма в московском метро

Московским автомобилистам посоветовали брать с собой в дорогу воду и солнцезащитный крем

"Это Москва. Инфраструктура": экспресс-маршруты

На 60% сократилось количество аварий с электросамокатами в Москве

Эксперт рассказал о развитии российской автомобильной отрасли

Москвичам рассказали об одном из самых популярных видов городского транспорта

Собянин: рельсовый транспорт будет охватывать все новые районы и микрорайоны

Художники нарисовали пассажиров на "Новокузнецкой" ко Дню московского транспорта

Возле станции метро "Верхние Лихоборы" появилась новая остановка. Здесь будут курсировать маршруты № 477 (от Дмитровского района на юг столицы) и м54 (в сторону Бабушкинского района).

Автобусы проезжают по новой выделенной полосе на улице Летчика Осканова. Это помогает пассажирам сократить время пути практически в пять раз и быстрее добираться до нужных мест.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика