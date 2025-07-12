"Мой район. Новости": новая остановка появилась возле станции метро "Верхние Лихоборы"

Возле станции метро "Верхние Лихоборы" появилась новая остановка. Здесь будут курсировать маршруты № 477 (от Дмитровского района на юг столицы) и м54 (в сторону Бабушкинского района).

Автобусы проезжают по новой выделенной полосе на улице Летчика Осканова. Это помогает пассажирам сократить время пути практически в пять раз и быстрее добираться до нужных мест.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".