Движение поездов МЦД-4 изменится 26–27 июля и 2–3 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов МЦД-4 изменится в ночь с 26 на 27 июля и с 2 на 3 августа, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ограничения будут действовать после 22:00 субботы до 08:00 воскресенья. В это время специалисты планируют заменить стрелочный перевод на станции Лесной Городок. Таким образом, работы не повлияют на расписание составов днем и в рабочие дни.

Изменения затронут Калужское направление. В частности, ряд поездов, следующих в сторону Железнодорожной, не будут останавливаться на станциях Толстопальцево, Лесной Городок и Внуково. В связи с этим на указанных станциях интервалы движения в сторону центра будут частично увеличены до 50 минут.

Пассажирам, которые хотят добраться с упомянутых станций в центр, необходимо доехать до Кокошкина и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Помимо этого, на всем направлении интервалы движения могут быть увеличены до 35 минут.

Также на станции Лесной Городок поезда будут отправляться по пути "на Железнодорожную" в обоих направлениях. Часть составов проследуют по укороченным маршрутам от и до станций Мещерская, Мичуринец и Площадь трех вокзалов.

Актуальное расписание пригородных и городских поездов можно узнать на сайте перевозчика. Маршрут пассажиры могут составить в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее Дептранс предупредил, что после 23:00 с 25 по 27 июля на МЦД-3 будут увеличены интервалы движения, а также изменены пути отправления поездов на станции Зеленоград-Крюково. Режим работы поездов, следующих по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром, будет сокращен. С конечных станций последние поезда будут отправляться в 23:02, 25 июля с Ипподрома – в 23:12.