Интервалы движения D3 будут увеличены с 25 по 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После 23:00 с 25 по 27 июля на D3 будут увеличены интервалы движения, а также изменены пути отправления поездов на станции Зеленоград-Крюково, сообщил телеграм-канал Дептранса.

Изменения связаны с модернизацией путевого развития станции Зеленоград-Крюково.

Режим работы поездов, следующих по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром, будет сокращен. С конечных станций последние поезда будут отправляться в 23:02, 25 июля с Ипподрома – в 23:12.

На Ленинградском направлении возможно увеличение интервалов движения до 40 минут, а на станции Зеленоград-Крюково изменятся пути отправления поездов, перед выходом на платформу необходимо уточнить информацию на табло. Также часть поездов проследует от и до Сходни и Химок.

На Казанском направлении может быть увеличение интервалов движения до 20 минут.

В Дептрансе посоветовали сверяться с расписанием пригородных и городских поездов перед поездкой. Сделать это можно на сайте перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

Ранее стало известно, что движение поездов ограничат на центральном участке МЦД-2 26 и 27 июля. На Курском направлении будут увеличены интервалы движения на участках от Курской до Курьянова до 2,5 часа и от Курьянова до Царицына – до 1,5 часа.

Пассажиров также предупредили о случаях увеличения интервалов движения до 30 минут на участке от Царицына до Подольска, кроме того, со стороны Подольска поезда будут следовать преимущественно укороченными маршрутами.

На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабина проследует от и до станций Красный Балтиец и Курская, а интервалы движений будут увеличены до 40 минут.

Перед поездкой пассажиров просят сверяться с графиком поездов на сайте перевозчика, а также строить маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

