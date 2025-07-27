LCI: на юге Франции лесной пожар охватил территорию площадью более 680 га

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Крупный лесной пожар вспыхнул в департаменте Од на юге Франции. Огонь охватил территорию более 680 гектаров, сообщает телеканал LCI.

Во время тушения пожара в коммуне Порт-Ла-Нувель полностью отключили электричество. Также были сильно повреждены два дома в соседней коммуне Сижан, один из них практически полностью уничтожен.

Журналисты уточняют, что из-за угрозы распространения пламени вечером 26 июля эвакуировали жителей двух кемпингов и нескольких домов в первой коммуне. Всего эвакуация затронула около тысячи человек.

Уже утром 27-го числа людям разрешили вернуться в свои дома, но борьба с огнем в этом районе еще продолжается. На месте работают 630 пожарных, а также два пожарных самолета и два вертолета.

Сейчас пожар удалось локализовать. Однако работу осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 22 метров в секунду. Причем в первой половине дня ветер только усилился.

Также к настоящему моменту известно, что в ходе борьбы со стихией четверо пожарных пострадали от отравления дымом. Двое из них были госпитализированы.

Ранее свыше 1,5 тысячи местных жителей и более 5 тысяч туристов были эвакуированы на греческом острове Крит из-за сильных лесных пожаров, которые возникли на фоне жары. Людей разместили во временных пунктах и гостиницах.

Огонь зафиксировали недалеко от порта Иерапетра на юго-восточном побережье, пламя стремительно распространилось на соседние районы. Пожар уничтожает деревья, фермерские хозяйства и жилые дома.