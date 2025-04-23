Мобильный интернет в поездах между столицей и Петербургом стал бесперебойным

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Бесперебойный мобильный интернет доступен на Октябрьской железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские операторы покрыли всю 650-километровую трассу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты тестирования одной из компаний.

Исследователи уделили отдельное внимание изучению качества связи в "Сапсанах". Из-за высокой скорости, на которой перемещаются поезда, накладываются особые требования на организацию связи. К примеру, операторам приходится устанавливать в экспрессах специальную приемно-передающую аппаратуру.

Согласно замерам, скоростной мобильный интернет теперь доступен пассажирам в среднем в 93% времени поездки, средняя скорость составляет 12,3 мегабита в секунду. Голосовой связью же покрыто 99% линии, в связи с чем говорить по телефону в "Сапсане" больше не представляется проблемой.

Ранее глава Минтранса Роман Старовойт уже сообщал, что на всем протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет проходить от Москвы до Санкт-Петербурга, планируют подключить высокоскоростной интернет.

Он напомнил, что возведение магистрали осуществляется по нацпроекту "Эффективная транспортная система", а также указал на продолжающуюся разработку проектной документации для ВСМ, в рамках которой в настоящее время завершается работа над участком Высоково – Крюково (Алабушево).