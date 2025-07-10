"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком

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Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Москвой и Геленджиком с 1 августа. Полеты будут совершаться два раза в сутки, сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика.

"В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18-го числа ежедневно. Кроме того, раньше, чем было запланировано, в расписании появится второй ежедневный рейс", – указала компания.

"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы между Москвой и Геленджиком после объявления о возобновлении работы аэропорта. Возможность безопасного выполнения рейсов была подтверждена специалистами. Росавиация, в свою очередь, сообщила, что уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта.

Цена билетов начинается от 17,8 тысячи рублей. Перелеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что работа аэропортов на юге России, включая Крым, начнется, как только позволят условия. Важным аспектом в данном вопросе он назвал обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

