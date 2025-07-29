Эксперт Бадалов: в России не приживется тенденция на замену сотрудников ИИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России не приживется тенденция на замену сотрудников искусственным интеллектом (ИИ), рассказал Москве 24 доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Эксперт прокомментировал данные СМИ о том, что в США компании начали сокращать найм молодых специалистов без опыта, предпочитая использовать вместо них ИИ. Журналисты считают, что скоро нейросеть может полностью разрушить определенное негласное соглашение между работодателями и выпускниками, когда последние соглашались работать за маленькую зарплату ради получения опыта.

Бадалов отметил, что подобные новшества могут быть введены в некоторых крупных российских городах, однако в целом в России это вряд ли будет распространено, поскольку в данном вопросе многое зависит от структуры экономики отдельной страны.

"Американская экономика – это на 80% сфера услуг, и оставшиеся 20% – это производство и реальный сектор экономики. В сфере услуг можно внедрять искусственный интеллект, заменять человека на машину, которая будет оказывать услуги", – заметил эксперт.

При этом в РФ структура экономики отличается, из-за чего повторить подобный опыт не получится, считает эксперт. Кроме того, он напомнил, что для замены людей на ИИ нужны будут миллиардные инвестиции.

"Сильно сомневаюсь, что все-таки в России многие работодатели готовы сейчас заменить понятный человеческий уровень, отдав предпочтение таким крупным инвестициям", – заключил Бадалов.

Ранее сообщалось, что в России количество вакансий с ключевыми словами "AI-тренер" и "обучение ИИ" выросло почти в три раза за последний год. Еще два года назад на рынке не было подобного направления. Стремительное развитие генеративного ИИ и необходимость его адаптации под конкретные бизнес-задачи привели к резкому увеличению спроса на специалистов такого плана.