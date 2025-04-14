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14 апреля, 07:15

Общество

Верховный суд встал на сторону москвича, который столкнулся с назойливыми спам-звонками

Верховный суд встал на сторону москвича, который столкнулся с назойливыми спам-звонками

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Верховный суд встал на сторону москвича, который столкнулся с назойливыми спам-звонками. Инстанция признала право на компенсацию морального вреда за навязчивые предложения.

Мужчине позвонили из банка, где предложили оформить кредит. При этом он не был клиентом этой организации. Мужчина направил в банк письменную претензию, но звонки продолжились, и он подал иск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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