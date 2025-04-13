Верховный суд признал незаконным списание зачисленных по ошибке денег

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Верховный суд России признал неправомерным списание банком "ошибочно зачисленных" денег, которые поступили клиенту в результате операций с ценными бумагами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В 2022 году на счет россиянки Тамары Шкулевой поступила крупная сумма денег (783 тысячи евро) после операций по погашению номинальной стоимости облигаций. Позже "Юникредит Банк" без ведома женщины решил списать все платежи, сославшись на ошибочное зачисление.

Шкулева предъявила банку претензию, однако вскоре получила отказ в возврате средств. После этого женщина обратилась в суд, где ей также отказали в удовлетворении иска. В результате россиянка подала жалобу в Верховный суд.

"Вывод суда о том, что истец является "опытным инвестором" <...> не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств", – заявили в инстанции.

Там также не признали деньги ошибочно зачисленными.

Ранее Верховный суд счел незаконным отказ в доплате к пенсии, если у человека нет кабинета на "Госуслугах". ВС указал, что ни один из российских законов не обязывает граждан регистрироваться на едином или региональном портале государственных и муниципальных услуг.