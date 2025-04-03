Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы депутата Напсо о прекращении полномочий

Фото: телеграм-канал "ЮРИЙ НАПСО"

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы депутата ЛДПР Юрия Напсо о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

В суде указали на отказ принятия заявления от Напсо об отмене решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, касающегося установления наличия основания для досрочного прекращения полномочий Напсо.

Госдума единогласно приняла решение досрочно прекратить полномочия депутата с 3 апреля. Причиной для этого стало неисполнение депутатом обязанностей, в том числе необходимость личного участия в заседаниях, на протяжении более 30 дней.

В феврале глава комиссии ГД Виктор Пинский отметил, что Напсо не участвовал в заседаниях на протяжении двух лет, причем более 200 дней были пропущены им без уважительных причин. По мнению Пинского, это свидетельствует о недобросовестности депутата.

В связи с этим было выдвинуто предложение о начале процедуры досрочного прекращения полномочий депутата. Пинский подчеркнул, что статус депутата не только дает большие полномочия, но и налагает обязательства, в том числе перед избирателями. Несоблюдение этих обязательств может привести к досрочному прекращению полномочий.