Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госдума единогласно приняла решение досрочно прекратить полномочия депутата ЛДПР Юрия Напсо с 3 апреля 2025 года. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

Причиной стало неисполнение депутатом обязанностей, включая необходимость личного участия в заседаниях Госдумы, на протяжении более 30 дней.

"Госдума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину", – сказано в заявлении.

В феврале глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский обратил внимание на то, что Напсо не появлялся на заседаниях нижней палаты парламента в течение двух лет, а более 200 дней – без уважительной причины. По его мнению, это говорит о недобросовестности депутата.

В связи с этим было предложено начать процесс досрочного прекращения полномочий парламентария. Пинский напомнил, что особый статус депутата подразумевает не только большие полномочия, но и ответственность, а также исполнение обязанностей перед избирателями, невыполнение которых может привести к досрочному уходу.

