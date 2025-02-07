В ГД поступил проект о выводе депутата Гурулева из комитета по обороне

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Проект о выводе депутата Андрея Гурулева из комитета по обороне внесен в Госдуму. Соответствующее постановление появилось в электронной базе нижней палаты.

"Вывести депутата Государственной думы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета по обороне и ввести его в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению", – уточняется в документе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссиям по регламенту и мандатным вопросам проработать вопрос о лишении депутатского статуса первого заместителя главы думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Напсо. Парламентарий, представляющий партию ЛДПР, не был на заседаниях Госдумы уже 2 года, пишут СМИ.