07 февраля, 14:19Политика
В ГД поступил проект о выводе депутата Гурулева из комитета по обороне
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Проект о выводе депутата Андрея Гурулева из комитета по обороне внесен в Госдуму. Соответствующее постановление появилось в электронной базе нижней палаты.
"Вывести депутата Государственной думы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета по обороне и ввести его в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению", – уточняется в документе.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссиям по регламенту и мандатным вопросам проработать вопрос о лишении депутатского статуса первого заместителя главы думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Напсо. Парламентарий, представляющий партию ЛДПР, не был на заседаниях Госдумы уже 2 года, пишут СМИ.