ТАСС: Володин поручил проработать вопрос о лишении полномочий депутата Напсо

Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссиям по регламенту и мандатным вопросам проработать вопрос о лишении депутатского статуса первого заместителя главы думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрия Напсо, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

Собеседник издания уверен, что Напсо, представляющий в нижней палате парламента партию ЛДПР, не был на заседаниях Госдумы уже 2 года. Также он не бывает на заседаниях комитета, в состав которого входит.

"У Напсо нет никаких оснований оставаться депутатом Госдумы", – добавил источник.

Факт того, что депутат от ЛДПР не голосовал на ряде заседаний подтверждают другие СМИ со ссылкой на источники в нижней палате парламента. Кроме того, должности и своего мандата по той же причине может лишиться депутат Борис Пайкин, который также представляет в Госдуме партию ЛДПР.

