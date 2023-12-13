Бывший депутат Власов рассказал, что узнал об исключении из ЛДПР "из третьих рук"

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Экс-депутат Госдумы Василий Власов рассказал, что узнал о своем исключении из ЛДПР "из третьих рук". Об этом пишет "Газета.ру".

"Никаких писем, приглашений мне не приходило. Я думал, что хотя бы такого уровня вопрос будет обсуждаться на Высшем совете или на съезде. Но он обсуждался в местном отделении. Специально это все сделали тихо, спокойно, без привлечения лишнего внимания", – высказался он.

Бывший парламентарий отметил, что его обвинили в предательстве интересов партии. Однако он сам категорически с этим не согласен. Власов добавил, что всегда был на стороне ЛДПР и поддерживал ее первого лидера Владимира Жириновского.

Что касается отношений с действующим главой партии Леонидом Слуцким, Власов подчеркнул, что не допускал каких-либо негативных высказываний в его адрес.

По мнению экс-депутата, его убрали при попытке "разобраться с оппонентами". Он обратил внимание, что аналогичная ситуация произошла с парламентарием Александром Шериным, который хотел возглавить партию.

Власов рассказал, как он во время своего выступления в ГД озвучил желание Жириновского видеть его главой фракции. Бывший депутат предположил, что это и задело Слуцкого.

"Владимир Вольфович оставил партию-конфетку – готовую к выборам, с деньгами, с помещениями, с идеологией, со своими прогнозами. Бери и делай", – добавил Власов.

Он рассказал, что через некоторое время между членами ЛДПР начали возникать конфликты. Власов уверен, что его исключение из партии – это попытка "свести счеты".

Бывший депутат признался, что в настоящее время готов рассмотреть предложения о вступлении в другие партии.

В начале ноября Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов фракции "ЛДПР" Василия Власова и фракции "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова.

До этого комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам также рекомендовала лишить полномочий Власова и Белоусова.

В СМИ указывалось, что причиной являются прогулы. Сам Власов эти обвинения отрицает.