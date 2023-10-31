Два депутата Госдумы впервые лишатся мандатов из-за прогулов – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два депутата Госдумы впервые лишатся мандатов из-за прогулов. Это Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов (СРЗП), сообщают "Ведомости".

Отмечается, что досрочно сдать мандаты депутаты могут уже на этой неделе.

Один из источников газеты рассказал, что комиссия по регламенту, членом которой является Власов, и комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов, решили обратиться в комиссию по этике для старта процедуры досрочного сложения мандатов двумя депутатами.

Глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский сказал изданию, что Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии. Также, с его слов, за VIII созыв депутата два раза не было на заседаниях комиссии более 40 дней подряд. Кроме того, первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин подтвердил газете, что Белоусов систематически не посещает его заседания.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск Белоусова, осужденного на 10 лет колонии за получение крупной взятки.

До этого Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере трех миллиардов рублей. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

"Московский патруль": Мосгорсуд огласил приговор депутату ГД Белоусову