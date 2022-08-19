Осужденного за взятку депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в розыск

Фото: телеграм-канал "Следком"

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет колонии за получение крупной взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

"Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", – сообщается в базе.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы за получение крупной взятки. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

Бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова, которая является тещей Белоусова, получила 5 лет лишения свободы условно. Также суд оштрафовал ее на 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд взыскал в пользу государства с Белоусова и Бутаковой размер полученной им взятки в 3,25 миллиарда рублей.