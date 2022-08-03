"Московский патруль": Мосгорсуд огласил приговор депутату ГД Белоусову

Московский городской суд огласил приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Его должны были взять под стражу сразу после вынесения решения, однако подсудимый не явился на финальное заседание по делу крупнейшей в истории российского правосудия взятки.

Почему так произошло? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.