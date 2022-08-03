Суд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы за получение крупной взятки. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Также Белоусова оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

Бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова, которая является тещей Белоусова, получила 5 лет лишения свободы условно. Также суд оштрафовал ее на 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд взыскал в пользу государства с Белоусова и Бутаковой размер полученной им взятки в 3,25 миллиарда рублей. Изъятые у обвиняемых в ходе расследования деньги и недвижимость будут взысканы в счет погашения ущерба.

Ранее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года депутата ГД Валерия Рашкина. В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.