Уехавших за границу новосибирских депутатов лишили мандатов

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Двух уехавших за границу депутатов горсовета Новосибирска Сергея Бойко (признан в РФ иноагентом) и Хельги Пироговой лишили депутатского мандата. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в отношении Пироговой возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении фейков о российской армии.

"За досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов города Новосибирска Бойко подано 38 голосов, против <…> – один голос. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против <…> – один голос", – сказал председатель счетной комиссии горсовета Сергей Бондаренко.

Сессия единогласно проголосовала за утверждение протокола комиссии. Полномочия депутатов прекратятся с 4 июля.

Комиссия признала, что в действиях Бойко и Пироговой присутствуют признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции.

В частности депутаты не предоставляли сведения о доходах, что является "безальтернативным и безусловным" основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия.

Пирогова покинула Россию в 2022 году и сейчас находится в Грузии. До этого в отношении нее возбудили уголовное дело из-за оскорбительного комментария в адрес погибших российских военных.

Бойко уехал из России осенью 2021 года из-за опасений возможного ареста. Оба депутата были независимыми и избирались в горсовет в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".

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