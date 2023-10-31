В ГД предложили запретить ряду иностранцев иметь доли в компаниях, управляющих СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить представителям недружественных государств иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ, сообщает RT.

Обращаясь к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, он отметил, что иностранные государства, физические и юридические лица, российские юридические лица с определенной долей иностранного участия не могут владеть более чем 20% в уставном капитале юридических лиц – участников учредителя СМИ.

Федоров напомнил, что в свое время эту норму приняли, чтобы ограничить иностранное информационное влияние внутри России. Одновременно это ограничение касается представителей государств, с которыми у России сложились дружественные, союзнические взаимоотношения, и организаций стран, внесенных в реестр недружественных, чьи правительства проводят антироссийскую экономическую и информационную политику.

В связи с этим парламентарий попросил рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон "О СМИ".

Ранее из реестра иностранных агентов в России были исключены более 60 человек и юридических лиц по различным основаниям. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщил, что не считает действующий закон об иноагентах репрессивным. По его словам, он прежде всего направлен на профилактику.

Он поделился, что из реестра исключали людей или организации после того, как они утрачивали какие-либо связи с "западными выгодоприобретателями".