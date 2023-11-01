Лишенный мандата депутат ГД РФ Власов заявил, что пойдет в Верховный суд

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Лишенный мандата депутат Госдумы России от ЛДПР Василий Власов в беседе с "Газетой.ру" заявил, что оспорит решение ГД в Верховном суде.

"(Это заслуга. – Прим. ред.) в том числе (лидера ЛДПР Леонида. – Прим. ред.) Слуцкого, скажу так. Особенно учитывая голосование. "Справедливая Россия" и КПРФ не голосовали, а ЛДПР проголосовала за. Я думаю, что всю эту историю в том числе он и устроил", – считает Власов.

Он уточнил, что будет доказывать свою правоту в суде, указав, что комиссия ГД лишила мандата активного депутата, который поднимал острые вопросы.

"Нашли лазейку по линии комитета, но там все не так уж и просто. <...> Они очень много где наследили и подставили, я думаю, сами себя. Если и суд на мою сторону не встанет, это тогда очень грустно", – сказал он.

Также Власов ответил отрицательно на вопрос, могло ли такое произойти при предыдущем главе ЛДПР Владимире Жириновском. Бывший депутат Госдумы отметил, что Жириновский оценивал его работу максимально эффективно.

"А здесь-то абсолютно другое – человек видит конкуренцию и всех сильных вокруг себя убирает, что и произошло сейчас. Может быть, чьи-то желания совпали с тем, что я ему не нравлюсь, соответственно, получилось так, что решение это было принято", – подчеркнул он.

Кроме прочего, Власов считает эту историю "надуманной специально", чтобы его очернить и лишить в итоге мандата. Он также еще раз напомнил о том, что посещал 98% пленарных заседаний.

"Мне кажется, в истории российского парламентаризма такое впервые. Обычно лишают тех, кто за границу уехал или еще где-то находится в местах далеких", – заключил он.

Ранее Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов фракции "ЛДПР" Василия Власова и фракции "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова.

До этого комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам также рекомендовала лишить полномочий Власова и Белоусова.

В СМИ указывалось, что причиной являются прогулы. Сам Власов эти обвинения отрицает.