Комиссия ГД РФ рекомендовала лишить полномочий депутатов Власова и Белоусова

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Комиссия Госдумы России по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам рекомендовала лишить полномочий депутатов фракции "ЛДПР" Василия Власова и фракции "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова, пишет ТАСС.

Как заявил первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков, депутаты по итогам заседания рекомендовали снять полномочия с первого и со второго парламентария.



Теперь комиссия Госдумы направит свое решение в Совет Думы, сообщил председатель комиссии.

Ранее о возможном лишении мандатов двух депутатов сообщили СМИ. Указывалось, что причиной являются прогулы. Сам Власов эти обвинения отрицает. По его словам, он был на 98,8% пленарных заседаний палаты.

Предполагается, что оба депутата могут сдать свои полномочия уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск Белоусова, осужденного на 10 лет колонии за получение крупной взятки.

До этого Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере трех миллиардов рублей. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей.