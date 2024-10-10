РБК: двух депутатов Госдумы могут лишить должностей и мандатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двух депутатов Госдумы от партии ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина в ближайшее время могут лишить должностей и мандатов. Об этом РБК заявили два источника в нижней палате парламента.

Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях ГД, последний раз Напсо отдавал свой голос 24 сентября по шести вопросам повестки. Затем его учетная запись на заседаниях была активная, однако в системе депутат отмечен как "не голосовал". Учетная же запись Пайкина последний раз была активна в апреле прошлого года. Тогда же он и голосовал.

Издание направило запрос в ЛДПР. Телефон Пайкина неактивен, а Напсо не ответил на звонок и сообщение.

В начале ноября 2023 года Дума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов партий ЛДПР Василия Власова и "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова. Как писали СМИ, причиной стали прогулы. Сам Власов обвинения отрицал.

Позже экс-депутат от ЛДПР рассказал, что узнал о своем исключении "из третьих рук". По его словам, он не получал никаких писем и приглашений. Также Власов указал, что его обвинили в предательстве интересов партии, но он с этим был не согласен.